மாவட்ட செய்திகள்

கிராம சபை கூட்டத்தில் இயற்றிய தீர்மானங்களை மாற்றியதாக கூறி - கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Claiming to have changed the resolutions passed at the village council meeting - Villagers road blockade

கிராம சபை கூட்டத்தில் இயற்றிய தீர்மானங்களை மாற்றியதாக கூறி - கிராம மக்கள் சாலை மறியல்