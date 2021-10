மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் குடிப்பழக்கத்தைமறக்கசிறப்பு பூஜை செய்வதாக கூறி 22 பவுன் நகை மோசடிஇளம்பெண் கைது + "||" + 22 pound jewellery scam in thoothukudi claiming to be perorming special pooja to forget drinking

தூத்துக்குடியில் குடிப்பழக்கத்தைமறக்கசிறப்பு பூஜை செய்வதாக கூறி 22 பவுன் நகை மோசடிஇளம்பெண் கைது