மாவட்ட செய்திகள்

ஓடும் பஸ்சில் இளம்பெண்ணை கழுத்து அறுத்து கொன்ற கொடூரம்; காதலை கைவிட்டதால் அத்தை மகன் வெறிச்செயல் + "||" + The brutality of beheading a young girl on a moving bus

ஓடும் பஸ்சில் இளம்பெண்ணை கழுத்து அறுத்து கொன்ற கொடூரம்; காதலை கைவிட்டதால் அத்தை மகன் வெறிச்செயல்