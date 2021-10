மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகேவாக்குச்சாவடி மைய வளாகத்தில் ஆதரவாளர்களுடன் வாக்குசேகரித்த வேட்பாளர்கள்டி ஐ ஜி பாண்டியன் விரட்டியடித்தார் + "||" + Near Ulundurpet Candidates who gathered to vote with supporters at the polling center DIG Pandian chased

உளுந்தூர்பேட்டை அருகேவாக்குச்சாவடி மைய வளாகத்தில் ஆதரவாளர்களுடன் வாக்குசேகரித்த வேட்பாளர்கள்டி ஐ ஜி பாண்டியன் விரட்டியடித்தார்