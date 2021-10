மாவட்ட செய்திகள்

முதல் கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில்நெல்லை மாவட்டத்தில்70.36 சதவீத வாக்குப்பதிவுதென்காசியில் 73.95 சதவீதம் பதிவானது + "||" + In the first phase of local elections Tenkasi recorded 73.95 percent

முதல் கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில்நெல்லை மாவட்டத்தில்70.36 சதவீத வாக்குப்பதிவுதென்காசியில் 73.95 சதவீதம் பதிவானது