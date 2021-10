மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பூர் கணவாயில் லாரி மீது சுற்றுலா வேன் மோதி ஒருவர் பலி - பெண்கள் உள்பட 15 பேர் படுகாயம் + "||" + One person was killed when a tourist van collided with a lorry

தொப்பூர் கணவாயில் லாரி மீது சுற்றுலா வேன் மோதி ஒருவர் பலி - பெண்கள் உள்பட 15 பேர் படுகாயம்