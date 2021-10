மாவட்ட செய்திகள்

கள்ள ஓட்டு போடப்பட்ட தனது ஓட்டை ‘சர்கார்’ பட பாணியில் போராடி வாக்களித்த பெண் + "||" + The woman who fought and voted for her hole ‘Sarkar’ image style where the fake ballot was cast

கள்ள ஓட்டு போடப்பட்ட தனது ஓட்டை ‘சர்கார்’ பட பாணியில் போராடி வாக்களித்த பெண்