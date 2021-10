மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை அருகே அம்மிக்கல்லை தலையில் போட்டு மனைவி கொலை + "||" + Putting a stone on his head killed his wife

திருவண்ணாமலை அருகே அம்மிக்கல்லை தலையில் போட்டு மனைவி கொலை