மாவட்ட செய்திகள்

54 ஊராட்சிகளில் பதிவான வாக்குகள் அடங்கிய ஓட்டுப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்ட அறைக்கு சீல் + "||" + Sealed the room where the ballot boxes containing the votes recorded in the 54 panchayats were kept

