மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் தடுப்பூசி போடாத பயணிகள் பஸ்சில் இருந்து இறக்கி விடப்பட்டனர் + "||" + Unvaccinated passengers were dropped off the bus

வேலூரில் தடுப்பூசி போடாத பயணிகள் பஸ்சில் இருந்து இறக்கி விடப்பட்டனர்