மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளம்முதலாவது அணு உலையில் மின்உற்பத்தி ‘திடீர்’ நிறுத்தம் + "||" + ‘Sudden’ shutdown of power generation at the first nuclear reactor

கூடங்குளம்முதலாவது அணு உலையில் மின்உற்பத்தி ‘திடீர்’ நிறுத்தம்