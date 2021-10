மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் தடுப்பூசி செலுத்தாத 28 ஆயிரம் பேர் + "||" + 28 thousand people in Dindigul Corporation have not been vaccinated

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் தடுப்பூசி செலுத்தாத 28 ஆயிரம் பேர்