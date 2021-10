மாவட்ட செய்திகள்

மயில் வாகனத்தில் எழுந்தருளிய குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் + "||" + Kulasekaranpattinam Mutharamman who got up in the peacock vehicle

மயில் வாகனத்தில் எழுந்தருளிய குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன்