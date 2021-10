மாவட்ட செய்திகள்

திடீர் மழையால் தண்ணீர் ஒழுகிய வாக்குச்சாவடி மேற்கூரைக்கு தார்ப்பாய் போட்டு மூடல் + "||" + Closing the roof of the polling booth with tarpaulin

திடீர் மழையால் தண்ணீர் ஒழுகிய வாக்குச்சாவடி மேற்கூரைக்கு தார்ப்பாய் போட்டு மூடல்