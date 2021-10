மாவட்ட செய்திகள்

தேத்தாம்பட்டி கிராமத்தில்ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கக்கோரி2-வது நாளாக பொதுமக்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Public wait for the 2nd day demanding the construction of a bore well

தேத்தாம்பட்டி கிராமத்தில்ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கக்கோரி2-வது நாளாக பொதுமக்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்