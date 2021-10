மாவட்ட செய்திகள்

மீன்பிடிக்க சென்ற போது பரிதாபம் நடுக்கடலில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மீனவர் சாவு + "||" + Fisherman dies of heart attack in mid-ocean while fishing

