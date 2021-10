மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட தற்காலிக செம்மண் சாலை சீரமைப்பு + "||" + Reconstruction of a temporary road that was swept away by floods in Uthukottai

ஊத்துக்கோட்டையில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட தற்காலிக செம்மண் சாலை சீரமைப்பு