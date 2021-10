மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு அனுமதி கிடையாது + "||" + MPs and MLAs are not allowed

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு அனுமதி கிடையாது