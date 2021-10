மாவட்ட செய்திகள்

சிகிச்சை அளிக்க சென்ற வீட்டில் நகையை திருடியதாக நர்சு மீது தாக்குதல் + "||" + Attack on nurse for stealing jewelry from home treatment

சிகிச்சை அளிக்க சென்ற வீட்டில் நகையை திருடியதாக நர்சு மீது தாக்குதல்