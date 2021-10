மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலில் சம வாக்குகள் பெற்ற 4 வேட்பாளர்கள்குலுக்கல் முறையில் வருகிற 16 ந் தேதி தேர்வு + "||" + In the panchayat ward member election 4 candidates with equal votes Selection on the 16th coming in shake mode

