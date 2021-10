மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணத்தில் காலை உணவு வழங்காததால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தாமதம் + "||" + Delay in counting of votes due to non delivery of breakfast in the hemisphere

அரக்கோணத்தில் காலை உணவு வழங்காததால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தாமதம்