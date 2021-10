மாவட்ட செய்திகள்

மாவோயிஸ்டு தலைவனின் மனைவி தங்கி இருந்த வீட்டில் அதிகாரிகள் சோதனை-சேலம் அருகே பரபரப்பு + "||" + raid the home of the Maoist leader's wife

மாவோயிஸ்டு தலைவனின் மனைவி தங்கி இருந்த வீட்டில் அதிகாரிகள் சோதனை-சேலம் அருகே பரபரப்பு