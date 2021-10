மாவட்ட செய்திகள்

கோடம்பாக்கத்தில் சாலையின் குறுக்கே விழுந்த மரம் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + A tree that fell across the road in Kodambakkam caused an hour-long traffic jam

கோடம்பாக்கத்தில் சாலையின் குறுக்கே விழுந்த மரம் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு