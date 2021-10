மாவட்ட செய்திகள்

வேட்டவலத்தை சேர்ந்த 7 வயது சிறுவனின் தொண்டையில் சிக்கிய கோலிக்குண்டு அகற்றம் + "||" + In the throat of a 7-year-old boy Removal of trapped bullet

வேட்டவலத்தை சேர்ந்த 7 வயது சிறுவனின் தொண்டையில் சிக்கிய கோலிக்குண்டு அகற்றம்