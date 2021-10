மாவட்ட செய்திகள்

காய்கறி வாங்குவது போல் நடித்து கடையில் பணம் திருட்டு; 4 பேர் கைது + "||" + 4 arrested for pretending to buy vegetables at shop

காய்கறி வாங்குவது போல் நடித்து கடையில் பணம் திருட்டு; 4 பேர் கைது