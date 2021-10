மாவட்ட செய்திகள்

தச்சம்பட்டு அருகே நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்து வீடு தரைமட்டமானது. 3 பேர் படுகாயம் அடைந்து ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். + "||" + The country bomb exploded and the house was leveled

