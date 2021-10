மாவட்ட செய்திகள்

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா நிறைவுகாணிக்கைகளை உண்டியலில் செலுத்திய பக்தர்கள் + "||" + the offering were paid by the devotees in piggy bank at the kulasekaranpattinam mutharamman temple following the completion of the dasara festival

