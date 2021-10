மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்க்கும் கூட்டங்களில் கொடுக்கப்படும்மனுக்களை விசாரிக்க காலதாமதம் செய்யக்கூடாதுகலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Will be given at grievance meetings There should be no delay in hearing petitions Collector order

