மாவட்ட செய்திகள்

பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு போலி சாதி சான்றிதழ் கொடுத்து வெற்றி பெற்றவரை நீக்க வேண்டும். கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு + "||" + The winner should be removed by giving a fake caste certificate

பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு போலி சாதி சான்றிதழ் கொடுத்து வெற்றி பெற்றவரை நீக்க வேண்டும். கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு