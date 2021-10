மாவட்ட செய்திகள்

கன்னிவாடியில் விரைவில் பஸ் நிலையம் அமைக்கப்படும்; அமைச்சர் இ.பெரியசாமி பேச்சு + "||" + Minister announce the bus station will be set up soon

