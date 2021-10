மாவட்ட செய்திகள்

லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனரிடம் ரூ.4¾ லட்சம் சிக்கியது + "||" + Anti-corruption police raid Rs.4¾ lakh was confiscated from the Deputy Director of Health

லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனரிடம் ரூ.4¾ லட்சம் சிக்கியது