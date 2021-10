மாவட்ட செய்திகள்

ஹெத்தையம்மன் கோவில்களை அறநிலையத்துறையின் கீழ் கொண்டு வர பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Public protest to bring Hettaiyamman temples under the auspices of the Treasury

