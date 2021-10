மாவட்ட செய்திகள்

அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் அன்னாபிஷேகம் மழையையும் பொருட்படுத்தாது பக்தர்கள் காத்திருந்து தரிசனம் + "||" + Devotees wait and see the Annabhishekam at the Arunachaleshwarar Temple despite the rain

அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் அன்னாபிஷேகம் மழையையும் பொருட்படுத்தாது பக்தர்கள் காத்திருந்து தரிசனம்