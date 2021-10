மாவட்ட செய்திகள்

2 அரசு மருத்துவமனைகளில் ரூ.26 லட்சம் காலாவதியான மருந்துகள் பயன்பாடு + "||" + Use of Rs. 26 lakh expired drugs in 2 government hospitals

2 அரசு மருத்துவமனைகளில் ரூ.26 லட்சம் காலாவதியான மருந்துகள் பயன்பாடு