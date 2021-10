மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளம் தோண்டியபோது பழங்கால கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு + "||" + Discovery of an ancient inscription while digging a trench

பள்ளம் தோண்டியபோது பழங்கால கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு