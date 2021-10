மாவட்ட செய்திகள்

விரைவில் சட்ட பேரவையில் அறிக்கை சமர்ப்பிப்போம் + "||" + We will submit the report to the Legislative Assembly soon

விரைவில் சட்ட பேரவையில் அறிக்கை சமர்ப்பிப்போம்