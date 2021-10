மாவட்ட செய்திகள்

எந்த சவால்களையும் சந்திக்க இந்திய ராணுவத்தை ஒருங்கிணைக்க முடிவு; மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத்சிங் உறுதி + "||" + tri services will be integrated says rajnath singh

எந்த சவால்களையும் சந்திக்க இந்திய ராணுவத்தை ஒருங்கிணைக்க முடிவு; மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத்சிங் உறுதி