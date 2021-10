மாவட்ட செய்திகள்

வேரோடு பிடிங்கி எறியப்பட்ட பனைமரங்கள் அதே பகுதியில் மீண்டும் நடப்பட்டன + "||" + The uprooted palm trees were replanted in the same area

வேரோடு பிடிங்கி எறியப்பட்ட பனைமரங்கள் அதே பகுதியில் மீண்டும் நடப்பட்டன