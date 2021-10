மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில், புத்தாடை வாங்க பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியது + "||" + In Cuddalore the public began to wave to buy puttadai

கடலூரில், புத்தாடை வாங்க பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியது