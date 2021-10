மாவட்ட செய்திகள்

கல் ஏற்றி வந்த லாரி பறிமுதல்; டிரைவர் கைது + "||" + Confiscation of truck carrying stone; The driver was arrested

கல் ஏற்றி வந்த லாரி பறிமுதல்; டிரைவர் கைது