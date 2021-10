மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு தங்க நாணயம்; கலெக்டர் விசாகன் வழங்கினார் + "||" + Gold coin for those who have been vaccinated against corona

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு தங்க நாணயம்; கலெக்டர் விசாகன் வழங்கினார்