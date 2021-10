மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டத்தை அரசு அமல்படுத்த கூடாது - பேராயர் பீட்டர் மச்சாடோ பேட்டி + "||" + The government should not enforce the Compulsory Conversion Prohibition Act

கர்நாடகத்தில் கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டத்தை அரசு அமல்படுத்த கூடாது - பேராயர் பீட்டர் மச்சாடோ பேட்டி