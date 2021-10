மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி + "||" + The anticorruption pledge acceptance ceremony was held at the Kovilpatti Panchayat Union office

கோவில்பட்டி பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி