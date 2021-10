மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி, சாயர்புரத்தை சேர்ந்த 2பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது + "||" + Two persons from Kovilpatti, Sayarpuram were arrested under the Gangster Act

கோவில்பட்டி, சாயர்புரத்தை சேர்ந்த 2பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது