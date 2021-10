மாவட்ட செய்திகள்

உவர்நீர் இறால் பண்ணைகளுக்கு பதிவு சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + You can apply for a certificate of registration for brackish shrimp farms

உவர்நீர் இறால் பண்ணைகளுக்கு பதிவு சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்