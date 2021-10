மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி பகுதியில்சாலையோரத்தில் விற்கப்படும் அம்மி, ஆட்டுக்கல்லை வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம்நேரடியாக வடிவமைத்து தரும் தொழிலாளர்கள் + "||" + Ammi sold on the roadside, the public is interested in buying lamb

கறம்பக்குடி பகுதியில்சாலையோரத்தில் விற்கப்படும் அம்மி, ஆட்டுக்கல்லை வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம்நேரடியாக வடிவமைத்து தரும் தொழிலாளர்கள்