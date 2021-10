மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்டோ டிரைவரை மண்வெட்டியால் தாக்கிய வாலிபர் கைது + "||" + The youth who attacked the auto driver with a spade was arrested

ஆட்டோ டிரைவரை மண்வெட்டியால் தாக்கிய வாலிபர் கைது