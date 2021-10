மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்த போலீஸ்காரர்கள் நினைவாக மரக்கன்று; போலீஸ் கமிஷனர் சங்கர் ஜிவால் நட்டு வைத்தார் + "||" + Sapling in memory of policemen killed by Corona; Police Commissioner Shankar Jiwal planted

கொரோனாவால் உயிரிழந்த போலீஸ்காரர்கள் நினைவாக மரக்கன்று; போலீஸ் கமிஷனர் சங்கர் ஜிவால் நட்டு வைத்தார்