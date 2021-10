மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் முக கவசம் அணியாமல் வந்த 1,881 பேர் மீது வழக்கு + "||" + 1,881 cases filed against those not wearing masks

சென்னையில் முக கவசம் அணியாமல் வந்த 1,881 பேர் மீது வழக்கு