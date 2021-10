மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி முள்ளக்காடு அருகே ரவுடி துரைமுருகன் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட இடத்தில் சுடுவதற்கு பயன்படுத்திய துப்பாக்கி தோட்டக்களை போலீசார் நேற்று சேகரித்தனர் + "||" + Police yesterday collected firearms used to shoot Rowdy Thuraimurugan near Mullakkadu in Thoothukudi.

